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Фильм «Нюрнберг» Николая Лебедева показали в Индонезии

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В Индонезии прошла премьера российской исторической драмы «Нюрнберг».
Фильм «Нюрнберг» Николая Лебедева показали в Индонезии
  • Gettyimages.ru

В мероприятии, проходившем в стенах ведущего вуза страны, приняли участие посол России в Джакарте Людмила Воробьёва, сотрудники российской дипмиссии, а также преподаватели и студенты университета.

«В нынешней непростой ситуации мы не должны забывать, что граждане Советского Союза своим героизмом и отвагой спасли мир от фашизма и вернули чувство свободы и достоинства миллионам людей в разных странах», — цитирует слова Воробьёвой РИА Новости.

Кроме того, в Джакарте открылась фотовыставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы» и прошла акция «Бессмертный полк».

Ранее фильм о судебном процессе против фашистских преступников был показан в Париже и Пусане.

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