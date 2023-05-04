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В Южной Корее показали фильм «Нюрнберг»

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Показ картины Николая Лебедева «Нюрнберг» и открытие выставки, посвящённой судебному процессу над нацистскими преступниками состоялись во втором по величине городе Южной Кореи Пусане.
В Южной Корее показали фильм «Нюрнберг»
  • Gettyimages.ru

«4 мая в Пусане состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, совместно организованное генконсульством и представительством Российского морского регистра судоходства. В ходе мероприятия прошёл показ нового российского художественного фильма «Нюрнберг» и выставки «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы», — цитирует ТАСС сообщение генконсульства России в Пусане.

Кроме того, 3 мая «Нюрнберг» показали в клубе Ассоциации сахалинских корейцев, проживающих в городе Киджан. В пятницу, 5 мая, его смогут увидеть жители города Кимхэ, 9 мая картину Лебедева покажут в Янсане, а 19-ого — в Университете иностранных языков Хангук.

Ранее стало известно, что в России телепремьера фильма «Нюрнберг» состоится 9 мая на четырёх каналах

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