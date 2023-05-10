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Международный детский кинофестиваль «Хрустальный нерпёнок» откроется в Бурятии

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Международный кинофестиваль для детей и юношества «Хрустальный нерпёнок» откроется 12 мая в бурятской столице — Улан-Удэ. Участниками мероприятия станут российские звёзды, а также кинематографисты из разных стран.
Международный детский кинофестиваль «Хрустальный нерпёнок» откроется в Бурятии
  • Gettyimages.ru

Об этом в одной из соцсетей сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева. По словам чиновницы, мероприятие состоится в стенах Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева.

«По дорожке и под фотовспышки камер пройдут звёзды российского кино: Наталья Варлей, Юрий Назаров, Антон Богданов, Григорий Гладков. Режиссёры и продюсеры из Якутии, Татарстана, Кыргызстана, Башкирии, Москвы, Турции. А также бурятские актёры, принимавшие участие в съёмках фильмов», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Дагаева.

Министр отметила, что тщательно следит за организацией фестиваля, и выразила уверенность в том, что кинопраздник пройдёт ярко, красиво и зрелищно.

Фестиваль будет состоять из двух конкурсов — международного и российского. В программе международного смотра будут представлены фильмы из Ирана, Таджикистана, Турции, Киргизии, Казахстана, Монголии и других стран.

Фильмом открытия станет картина Антона Богданова «Иван Семёнов: Школьный переполох».

Ранее стала известна программа Дягилевского фестиваля — 2023.

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