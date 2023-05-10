Врач Мансурова назвала нехватку витаминов одной из причин тяги к сладкому
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«Глюкоза — основной источник энергии для тканей, и её недостаток нарушает метаболизм во всех органах. Падение уровня глюкозы в крови вызывает желание съесть что-то сладкое, чтобы улучшить самочувствие», — пояснила Мансурова в беседе с Life.ru.
По её словам, также причиной тяги к сладкому может быть хронический стресс и психологическая потребность.
Как отметила эксперт, нехватка ряда витаминов также может вызывать желание поесть сладкое.
«Полноценный ночной отдых благодатно сказывается на аппетите и нормализует уровень гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения. Бороться с тягой к сладкому можно также путём повышения выработки серотонина», — добавила Мансурова.
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