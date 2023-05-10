Врач Мансурова назвала нехватку витаминов одной из причин тяги к сладкому

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала о причинах тяги к сладкому. Прежде всего, по её словам, это инсулинорезистентность, когда самого гормона вырабатывается достаточно, но рецепторы теряют чувствительность.

«Глюкоза — основной источник энергии для тканей, и её недостаток нарушает метаболизм во всех органах. Падение уровня глюкозы в крови вызывает желание съесть что-то сладкое, чтобы улучшить самочувствие», — пояснила Мансурова в беседе с Life.ru.

По её словам, также причиной тяги к сладкому может быть хронический стресс и психологическая потребность.

Как отметила эксперт, нехватка ряда витаминов также может вызывать желание поесть сладкое.

«Полноценный ночной отдых благодатно сказывается на аппетите и нормализует уровень гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения. Бороться с тягой к сладкому можно также путём повышения выработки серотонина», — добавила Мансурова.

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