Нутрициолог Свиридова посоветовала пить не больше чашки кофе в день

Нутрициолог сервиса «Приём» Елена Свиридова посоветовала не перебарщивать с употреблением кофе. По мнению эксперта, лучше пить не больше чашки в день.

«Если мы будем пропускать обед или ужин, то очень часто у людей начинаются сильные головные боли, постоянное плохое настроение и, как следствие, усталость даже не только на рабочем месте, но и даже на выходных. Уделите себе 15—20 минут на обед, завтрак или ужин», — сказала Свиридова в беседе с Life.ru.

По её словам, также стоит есть больше орехов, поскольку они помогают улучшить работу мозга и поднимают настроение.

«Постарайтесь во время еды сконцентрироваться на том, что вы едите: отключите телефон, закройте ноутбук и не спеша позавтракайте. Так ваш организм немного отдохнёт, а кроме того, и получит нужную ему энергию, чтобы дальше справляться со всеми делами», — добавила Свиридова.

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