Режиссёр Клим Шипенко рассказал, как получил предложение снять «Вызов»

Режиссёр Клим Шипенко в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, как получил предложение снимать фильм «Вызов».

Об этом пишет kp.ru.

«Позвонил мой постоянный продюсер и партнёр Эдуард Илоян. Сказал, что поступило такое предложение. И дальше мы уже встречались с Константином Львовичем (Эрнстом. — RT)», — сказал Шипенко.

Он признался, что очень обрадовался, получив такое предложение.

«Потому что я ждал этот звонок всю свою жизнь. Я мечтал о полёте в космос, много думал о нём, когда снимал «Салют-7», — поделился режиссёр.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».