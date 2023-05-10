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Режиссёр Клим Шипенко рассказал, как получил предложение снять «Вызов»

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Режиссёр Клим Шипенко в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, как получил предложение снимать фильм «Вызов».
Режиссёр Клим Шипенко рассказал, как получил предложение снять «Вызов»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет kp.ru.

«Позвонил мой постоянный продюсер и партнёр Эдуард Илоян. Сказал, что поступило такое предложение. И дальше мы уже встречались с Константином Львовичем (Эрнстом. — RT)», — сказал Шипенко.

Он признался, что очень обрадовался, получив такое предложение.

«Потому что я ждал этот звонок всю свою жизнь. Я мечтал о полёте в космос, много думал о нём, когда снимал «Салют-7», — поделился режиссёр.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».

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