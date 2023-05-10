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Жителям ЯНАО напомнили о правилах противопожарной безопасности на природе

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В Ямало-Ненецком автономном округе пожароопасный сезон будет действовать до 1 октября. В окружном управлении МЧС напомнили жителям, что разводить открытый огонь в лесах запрещено.
Жителям ЯНАО напомнили о правилах противопожарной безопасности на природе
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

В этот период запрещается разводить открытый огонь в лесах, а пикники с шашлыками можно устраивать только на специально благоустроенных местах отдыха вблизи населённых пунктов, отметили в ведомстве.

Также не допускается устанавливать мангалы под кронами деревьев. Площадку для пикника следует очистить от сухой травы, листьев и валежника.

Наряду с этим сайт Newinform со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает, что в Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров.

Ранее ресурсоснабжающая организация «Суэнко» опровергла информацию о том, что причиной природных пожаров в Курганской области могли стать короткие замыкания при обрывах линий электропередачи из-за ветра.

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