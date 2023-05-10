Синоптики спрогнозировали потепление в Приморье с 11 мая

В пресс-службе Примгидромета рассказали, что с четверга, 11 мая, территорию Приморского края покинет циклон, температура воздуха будет повышаться.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В среду, 10 мая, максимальная температура составит +14…+21 °C, на побережье Тернейского района — +8…+13 °C. В четверг циклон уйдёт в Охотское море, в регионе потеплеет на два-три градуса.

Наряду с этим стало известно, что в Тюмени 10 мая днём ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом информирует megatyumen.ru. Днём воздух прогреется до +15…+17 °C, вечером же столбики термометров покажут +8…+14 °C.

Ранее сообщалось, что в Самарской области ночью и утром 10 мая возможны заморозки.