Синоптики спрогнозировали потепление в Приморье с 11 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
В среду, 10 мая, максимальная температура составит +14…+21 °C, на побережье Тернейского района — +8…+13 °C. В четверг циклон уйдёт в Охотское море, в регионе потеплеет на два-три градуса.
Наряду с этим стало известно, что в Тюмени 10 мая днём ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом информирует megatyumen.ru. Днём воздух прогреется до +15…+17 °C, вечером же столбики термометров покажут +8…+14 °C.
Ранее сообщалось, что в Самарской области ночью и утром 10 мая возможны заморозки.