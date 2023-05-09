В Самарской области похолодает до -3 °С в ночь на 10 мая

В Самарской области ночью и утром 10 мая возможны заморозки. В регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

Температура воздуха и на поверхности почвы составит до -3 °С.

Как ожидают синоптики, во второй половине рабочей недели характер погоды постепенно изменится — пройдут дожди, но потеплеет.

Тем временем в Тверской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до вечера 9 мая, передаёт tverigrad.ru. В ночное время температура воздуха может опуститься до -5 °С.

Ранее в Нижегородской области предупредили о ночных заморозках с 7 по 10 мая.