В Нижнем Новгороде пройдут гастроли Оренбургского драматического театра
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Запланированы показы спектаклей «Капитанская дочка», «Бесприданница», «Месяц в деревне» и «Моя прекрасная леди».
«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы — Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают всё больше участников», — заявила глава Минкультуры России Ольга Любимова.
По её словам, артисты получают возможность отправиться на гастроли в разные регионы, а жители крупных и малых городов — увидеть лучшие спектакли и концерты.
Ранее сообщалось, что в Тюмени в арт-фестивале современного искусства примут участие художники со всей России.