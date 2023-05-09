В Нижнем Новгороде пройдут гастроли Оренбургского драматического театра

Большие гастроли Оренбургского государственного областного драматического театра имени Горького пройдут в Нижнем Новгороде с 11 по 14 мая.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Запланированы показы спектаклей «Капитанская дочка», «Бесприданница», «Месяц в деревне» и «Моя прекрасная леди».

«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы — Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают всё больше участников», — заявила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

По её словам, артисты получают возможность отправиться на гастроли в разные регионы, а жители крупных и малых городов — увидеть лучшие спектакли и концерты.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в арт-фестивале современного искусства примут участие художники со всей России.