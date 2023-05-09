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В Подмосковье утвердят границы территорий для 34 объектов культурного наследия

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В Московской области разработают проекты по утверждению границ территорий для 34 объектов культурного наследия регионального значения. Речь идёт о воинских мемориалах.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Главного управления культурного наследия региона.

В перечень решено добавить памятники в городских округах Богородский, Дмитровский, Волоколамский, Наро-Фоминский, Пушкинский, Одинцовский, Лотошино, Солнечногорск, Краснознаменск, Клин и Истра.

Практически на всей территории, которую сейчас занимают эти муниципалитеты, осенью и зимой 1941 года шли боевые действия в ходе Битвы за Москву.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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