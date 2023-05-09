Диетолог Соломатина рассказала об отличиях бета-каротина в моркови и БАДах

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что бета-каротин в моркови и биологически активных добавках отличается.

«Для профилактики надо регулярно в течение многих лет питаться морковкой, поскольку там бета-каротин идёт в соединении с другими компонентами. Но когда мы берём очищенный бета-каротин в биологически активных добавках и превышаем сильно дозировку, надеясь на то, что его свойства будут притормаживать риск развития заболеваний глаз, онкологии, то у курильщиков мы можем получить обратный эффект», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила Соломатина, морковь также содержит клетчатку и витамины, а лучше всего её употреблять с жирами.

«Бета-каротин усваивается лучше с жирами. Так что нужно обязательно туда добавить ложку масла или нежирной сметаны», — уточнила она.

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