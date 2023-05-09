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Диетолог Богданова посоветовала запивать шашлык тёплой водой

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Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, какими напитками лучше всего запивать шашлык. По её словам, с точки зрения классической теории питания, это тёплая вода.
Диетолог Богданова посоветовала запивать шашлык тёплой водой
  • © Dmitry Chasovitin/Global Look Press

«Если мы не рассматриваем воду, то к шашлыку прекрасно подойдут натуральные соки. Самый нейтральный — осветлённый яблочный, его можно употреблять с ароматным мясом, например с бараниной», — заявила она в беседе с Радио Sputnik.

По её словам, сок хорошо утолит жажду, добавит вкусовые оттенки, но не будет забивать аромат самого шашлыка.

«К жирному свиному шашлыку подойдёт томатный сок — он будет выполнять роль соуса и одновременно способствовать перевариванию мяса благодаря своей высокой кислотности», — считает эксперт.

Она отметила, что соки должны быть без сахара.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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