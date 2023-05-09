В Ижевске предупредили о ночных заморозках с 11 по 13 мая

В Ижевске ожидаются ночные заморозки на почве и в воздухе с четверга, 11 мая, по субботу, 13 мая.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По прогнозу, температура воздуха ночью составит 0...-5 °С.

Тем временем Ульяновская область до 12 мая будет находиться под влиянием гребня антициклона, поэтому короткая рабочая неделя будет в основном без осадков и со слабым ветром, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

Предстоящей ночью прогнозируется 0...+3 °С, местами до -5 °С.

Ранее в Нижегородской области предупредили о ночных заморозках с 7 по 10 мая.