В Ижевске предупредили о ночных заморозках с 11 по 13 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
По прогнозу, температура воздуха ночью составит 0...-5 °С.
Тем временем Ульяновская область до 12 мая будет находиться под влиянием гребня антициклона, поэтому короткая рабочая неделя будет в основном без осадков и со слабым ветром, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.
Предстоящей ночью прогнозируется 0...+3 °С, местами до -5 °С.
Ранее в Нижегородской области предупредили о ночных заморозках с 7 по 10 мая.