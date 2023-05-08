Канадская рок-группа Sum 41 объявила о распаде

Канадская рок-группа Sum 41, также играющая в жанре поп-панк и метал, анонсировала скорый распад.

Об этом участники группы — Дерек Уибли, Том Такер, Дэйв Бэкш, Фрэнк Зуммо и Джей МакКэслин — сообщили в одной из соцсетей.

Однако, по словам артистов, прежде чем они окончательно пойдут разными путями, коллектив запишет последний альбом — Heaven: x: Hell. Он станет девятым по счёту студийным альбомом группы.

Sum 41 также поблагодарили фанатов за поддержку на протяжении всех 27 лет и обещали, что завершат все намеченные гастроли. Кроме того, группа отправится в заключительное мировое турне.

Группа была создана в 1996 году, а в 2000-м её альбомы стали платиновыми в нескольких странах.

В 2020 году планировался концерт Sum 41 в России, однако из-за пандемии он не состоялся.

Ранее стало известно, что рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустит новый альбом спустя 23 года.