Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустит новый альбом спустя 23 года

Альтернативная рок-группа Dogstar, основанная актёром Киану Ривзом и музыкантом Робертом Мейлхаусом, выпустит свой третий альбом после 23-летнего перерыва.

О возвращении участники сообщили на странице одной из соцсетей, разместив снимок с последней фотосессии на крыше.

После распада в 2002 году группа впервые объявила о воссоединении летом 2022-го и дала частный концерт для спонсоров и тех, кто поддержал выход нового альбома.

Первый альбом Dogstar Our Little Visionary вышел в 1996-м, а следующий — Happy Ending — в 2000 году. Выход нового альбома планируется летом. Кроме того, группа намерена провести ряд концертов. Детали пока не сообщаются.

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