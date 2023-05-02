Певцы Дмитрий Маликов и Люся Чеботина вошли в состав хедлайнеров «Сам.Феста»

Российские поп-исполнители Дмитрий Маликов и Люся Чеботина присоединились к списку хедлайнеров фестиваля авторской музыки «Сам.Фест» и выступят на гранд-финале мероприятия 12 июня.

В рамках гранд-финала «Сам.Феста» выступят такие артисты, как Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Ramil’ и другие. Вести фестиваль будут Яна Чурикова и Евгений Козаченко, сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль пройдёт в Самаре 11—12 июня. Заявки на участие в нём прислали более 1000 артистов.

Ранее стало известно, что петербургская группа The Hatters примет участие в рок-фестивале «Нашествие».