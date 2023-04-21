Группа The Hatters примет участие в фестивале «Нашествие»

Музыкальный коллектив The Hatters из Санкт-Петербурга станет одним из участников рок-фестиваля «Нашествие-2023» в Калужской области, сообщает оргкомитет мероприятия.

«Петербургская группа The Hatters настолько стремительно покорила отечественную сцену, что её смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хедлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока», — говорится в заявлении оргкомитета «Нашествия».

Ранее стало известно, что одним из хедлайнеров фестиваля в этом году станет группа «Алиса».