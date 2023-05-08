Актёр Газаров оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

Актёр театра и кино Сергей Газаров, известный по таким проектам, как «Под прикрытием», «Легенды о Круге» и «Аниматор», посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту и высоко оценил его работу.

«Здесь хорошо организована логистика, при большом количестве людей много кислорода. И всё это очень цивильно, в хорошем состоянии, — передаёт слова Газарова газета «Крылатское». — Видно, что люди вложились, в том числе и душой. Конечно, такое отношение к человеку, который сделал подобный выбор, — это уже немало».

Артист встретился с будущими военнослужащими и пожелал им победы, а также скорейшего возвращения домой.

Ранее актриса Анна Михайловская поделилась впечатлениями о пункте отбора на службу по контракту.