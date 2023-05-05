Актриса Анна Михайловская поделилась впечатлениями о пункте отбора на службу по контракту

Актриса Анна Михайловская, известная по роли Александры Ермоленко в сериале «Капитанша», посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту и рассказала, что атмосфера там приятная.

«Мне провели экскурсию. Я даже поела кашу и выпила чай. Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки», — приводит слова артистки издание «Вечерняя Москва».

Кроме того, Михайловская выразила восхищение военнослужащими, работниками пункта, а также волонтёрами.

Ранее был опубликован список артистов, которые изменили свою гражданскую позицию после начала СВО.