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Актриса Анна Михайловская поделилась впечатлениями о пункте отбора на службу по контракту

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Актриса Анна Михайловская, известная по роли Александры Ермоленко в сериале «Капитанша», посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту и рассказала, что атмосфера там приятная.
Актриса Анна Михайловская поделилась впечатлениями о пункте отбора на службу по контракту
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Мне провели экскурсию. Я даже поела кашу и выпила чай. Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки», — приводит слова артистки издание «Вечерняя Москва».

Кроме того, Михайловская выразила восхищение военнослужащими, работниками пункта, а также волонтёрами.

Ранее был опубликован список артистов, которые изменили свою гражданскую позицию после начала СВО.

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