Актриса Анна Михайловская поделилась впечатлениями о пункте отбора на службу по контракту
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- © Anatoly Lomokhov
«Мне провели экскурсию. Я даже поела кашу и выпила чай. Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки», — приводит слова артистки издание «Вечерняя Москва».
Кроме того, Михайловская выразила восхищение военнослужащими, работниками пункта, а также волонтёрами.
Ранее был опубликован список артистов, которые изменили свою гражданскую позицию после начала СВО.