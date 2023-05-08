В Москве найдено тело художницы-декоратора Ларисы Преображенской
- РИА Новости
Как пишет «Московский комсомолец», в качестве основной версии рассматривается несчастный случай.
ЧП произошло на улице Добролюбова, на территории бывшей промзоны, где снимают офисы несколько арендаторов.
5 мая около 19:30 Преображенская приехала сюда на своей машине. Охраннику она пояснила, что намерена сжечь кое-какие ненужные вещи.
Её тело было найдено на следующий день утром при обходе.
Просмотр видеозаписи позволил установить предварительное время смерти — в 23:20 на видеозаписи была зафиксирована вспышка пламени.
Ранее Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело после гибели трёх человек при пожаре в бытовках в подмосковной Балашихе.