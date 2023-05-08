В Москве найдено тело художницы-декоратора Ларисы Преображенской

В Москве найдено обгоревшее тело художницы-декоратора Ларисы Преображенской.

Как пишет «Московский комсомолец», в качестве основной версии рассматривается несчастный случай.

ЧП произошло на улице Добролюбова, на территории бывшей промзоны, где снимают офисы несколько арендаторов.

5 мая около 19:30 Преображенская приехала сюда на своей машине. Охраннику она пояснила, что намерена сжечь кое-какие ненужные вещи.

Её тело было найдено на следующий день утром при обходе.

Просмотр видеозаписи позволил установить предварительное время смерти — в 23:20 на видеозаписи была зафиксирована вспышка пламени.

Ранее Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело после гибели трёх человек при пожаре в бытовках в подмосковной Балашихе.