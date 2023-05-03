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Следователи возбудили дело после пожара с погибшими в бытовках в Балашихе

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Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело после гибели трёх человек при пожаре в бытовках в подмосковной Балашихе.

«Следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным следствия, вечером 2 мая в бытовых строениях в Балашихе в ходе тушения пожара были найдены тела троих неустановленных лиц со следами термического воздействия. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё двое были госпитализированы в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе.

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