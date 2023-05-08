Артист Дмитрий Харатьян рассказал, что начинал карьеру с патриотических песен

Российский актёр и телеведущий Дмитрий Харатьян рассказал, что начинал свою карьеру с исполнения патриотических песен.

«Свои первые шаги в искусстве, если можно так сказать, я начал в пионерском лагере как раз с двух патриотических песен. Одна — «Звездопад», где есть слова: «Звездопад, звездопад, это к счастью, друзья, говорят!». Эту песню про пионерский лагерь «Орлёнок» написали Пахмутова и Добронравов, — приводит слова артиста газета «Аргументы и Факты». — А другая, где я солировал, была «Последний бой»: «Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой».

Харатьян рассказал, что ему было около 11 лет, когда он солировал вместе с хором. Тогда, по словам артиста, он чувствовал единение как с музыкой и текстом песни, так и искреннюю любовь к Родине. Он заверил, что и в настоящее время есть авторы, способные создавать такие же впечатляющие произведения.

Актёр — член жюри первого патриотического внеконкурсного задания, проводимого в рамках музыкального конкурса «АвторА!».

Победителем дополнительного творческого задания по поиску композиции ко Дню Великой Победы стала песня «Солнышко», написанная физиком-бардом Виктором Гавриленко из Новошахтинска.

Лучшие песни вошли в сборник патриотических песен «АвторА!» — «9 Мая». Их исполнили Дмитрий Харатьян, Николай Расторгуев, Сергей Безруков, Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев и Ярослав Дронов.

Ранее стало известно, что фестиваль ROOF FEST откроется концертом Ёлки.