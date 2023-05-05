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Фестиваль ROOF FEST откроется концертом Ёлки

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Новый сезон летнего фестиваля ROOF FEST откроется большим концертом Ёлки.
Фестиваль ROOF FEST откроется концертом Ёлки
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Певица исполнит свои лучшие хиты — «Город обмана», «Мир открывается», «Грею счастье», «Не брошу на полпути» и другие.

«На своих концертах Ёлка говорит по душам с каждым зрителем своей музыкой. Потрясающая атмосфера и тёплая обстановка в зале зарядит энергией и отличным настроением надолго. Живые концерты Лизы — это сильнейшая музыкальная команда, идеальный звук и неожиданные аранжировки», — цитирует организаторов издание «Петербургский дневник».

Кроме того, участниками мероприятия станут Вячеслав Бутусов, Ева Польна, Леонид Агутин, Лолита и другие артисты.

Фестиваль пройдёт с мая по сентябрь.

Ранее стало известно, что организаторы «Нашествия» продлили конкурс для молодых музыкантов.

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