Фестиваль ROOF FEST откроется концертом Ёлки

Новый сезон летнего фестиваля ROOF FEST откроется большим концертом Ёлки.

Певица исполнит свои лучшие хиты — «Город обмана», «Мир открывается», «Грею счастье», «Не брошу на полпути» и другие.

«На своих концертах Ёлка говорит по душам с каждым зрителем своей музыкой. Потрясающая атмосфера и тёплая обстановка в зале зарядит энергией и отличным настроением надолго. Живые концерты Лизы — это сильнейшая музыкальная команда, идеальный звук и неожиданные аранжировки», — цитирует организаторов издание «Петербургский дневник».

Кроме того, участниками мероприятия станут Вячеслав Бутусов, Ева Польна, Леонид Агутин, Лолита и другие артисты.

Фестиваль пройдёт с мая по сентябрь.

Ранее стало известно, что организаторы «Нашествия» продлили конкурс для молодых музыкантов.