Организаторы «Нашествия» продлили конкурс для молодых музыкантов

Организаторы фестиваля «Нашествие» продлили конкурс «Молодые ветра» до 15 июня. Победитель получит возможность выступить на мероприятии, которое пройдёт 4—6 августа в Калужской области.

«Жюри всероссийского музыкального конкурса «Нашествие: Молодые ветра» внесло ряд изменений в положение о конкурсе. По многочисленным просьбам организаторы продлевают приём заявок на конкурс до 15 июня», — цитирует ТАСС заявление оргкомитета.

Помимо этого, сообщается, что с 5 мая исполнители, включая тех, кто уже подал заявку ранее, могут отправить до пяти песен для участия в конкурсе.

Ранее певец Найк Борзов перечислил плюсы конкурса «Нашествие: Молодые ветра» для музыкантов.