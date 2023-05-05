Организаторы «Нашествия» продлили конкурс для молодых музыкантов
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«Жюри всероссийского музыкального конкурса «Нашествие: Молодые ветра» внесло ряд изменений в положение о конкурсе. По многочисленным просьбам организаторы продлевают приём заявок на конкурс до 15 июня», — цитирует ТАСС заявление оргкомитета.
Помимо этого, сообщается, что с 5 мая исполнители, включая тех, кто уже подал заявку ранее, могут отправить до пяти песен для участия в конкурсе.
Ранее певец Найк Борзов перечислил плюсы конкурса «Нашествие: Молодые ветра» для музыкантов.