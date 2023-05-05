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Организаторы «Нашествия» продлили конкурс для молодых музыкантов

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Организаторы фестиваля «Нашествие» продлили конкурс «Молодые ветра» до 15 июня. Победитель получит возможность выступить на мероприятии, которое пройдёт 4—6 августа в Калужской области.
Организаторы «Нашествия» продлили конкурс для молодых музыкантов
  • Gettyimages.ru
  • © Linka A Odom

«Жюри всероссийского музыкального конкурса «Нашествие: Молодые ветра» внесло ряд изменений в положение о конкурсе. По многочисленным просьбам организаторы продлевают приём заявок на конкурс до 15 июня», — цитирует ТАСС заявление оргкомитета.

Помимо этого, сообщается, что с 5 мая исполнители, включая тех, кто уже подал заявку ранее, могут отправить до пяти песен для участия в конкурсе.

Ранее певец Найк Борзов перечислил плюсы конкурса «Нашествие: Молодые ветра» для музыкантов.

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