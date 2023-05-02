Найк Борзов назвал плюсы конкурса «Нашествие: Молодые ветра» для музыкантов
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Такие конкурсы надо проводить, поделился он в интервью НСН.
«Для многих музыкантов это хорошая возможность не только «засветиться», но и просто поиграть, «обкатать» программу на большом количестве людей. Шанс почувствовать этот кайф от того, что люди подходят, говорят приятные вещи. Это стимулирует дальнейшее творчество, мотивирует двигаться дальше и хорошо заряжает. Движняк, тусовка!» — сказал Борзов.
Он также посоветовал молодым исполнителям как можно дольше оставаться на острие актуальности.
Всероссийский музыкальный конкурс «Нашествие: Молодые ветра» стартовал 3 апреля, приём заявок продлится до 15 мая.
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