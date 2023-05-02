Найк Борзов назвал плюсы конкурса «Нашествие: Молодые ветра» для музыкантов

Музыкант Найк Борзов выразил мнение, что такие мероприятия, как конкурс «Нашествие: Молодые ветра», стимулируют молодых исполнителей двигаться на пути к успеху.

Такие конкурсы надо проводить, поделился он в интервью НСН.

«Для многих музыкантов это хорошая возможность не только «засветиться», но и просто поиграть, «обкатать» программу на большом количестве людей. Шанс почувствовать этот кайф от того, что люди подходят, говорят приятные вещи. Это стимулирует дальнейшее творчество, мотивирует двигаться дальше и хорошо заряжает. Движняк, тусовка!» — сказал Борзов.

Он также посоветовал молодым исполнителям как можно дольше оставаться на острие актуальности.

Всероссийский музыкальный конкурс «Нашествие: Молодые ветра» стартовал 3 апреля, приём заявок продлится до 15 мая.

Ранее Игорь Тальков-младший, сын известного советского музыканта, в беседе с Inforeactor признался, что был бы не против спеть на одной сцене с голограммой отца.