Найк Борзов назвал плюсы конкурса «Нашествие: Молодые ветра» для музыкантов

Короткая ссылка
Музыкант Найк Борзов выразил мнение, что такие мероприятия, как конкурс «Нашествие: Молодые ветра», стимулируют молодых исполнителей двигаться на пути к успеху.
Найк Борзов назвал плюсы конкурса «Нашествие: Молодые ветра» для музыкантов
  • РИА Новости
  • © Михаил Патлис

Такие конкурсы надо проводить, поделился он в интервью НСН.

«Для многих музыкантов это хорошая возможность не только «засветиться», но и просто поиграть, «обкатать» программу на большом количестве людей. Шанс почувствовать этот кайф от того, что люди подходят, говорят приятные вещи. Это стимулирует дальнейшее творчество, мотивирует двигаться дальше и хорошо заряжает. Движняк, тусовка!» — сказал Борзов.

Он также посоветовал молодым исполнителям как можно дольше оставаться на острие актуальности.

Всероссийский музыкальный конкурс «Нашествие: Молодые ветра» стартовал 3 апреля, приём заявок продлится до 15 мая.

Ранее Игорь Тальков-младший, сын известного советского музыканта, в беседе с Inforeactor признался, что был бы не против спеть на одной сцене с голограммой отца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить