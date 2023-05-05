В Удмуртии ожидаются заморозки до -5 °С

В ближайшие дни в Удмуртии ожидаются заморозки, заявили в пресс-службе регионального Гидрометцентра.

Об этом сообщает udm-info.ru.

В ночь на воскресенье, 7 мая, температура воздуха составит 0...+5 °С. Днём +7...+12 °С.

В понедельник и вторник будет без осадков, ветер стихнет, но ночью 8, 9 и 10 мая возможны заморозки. Так, ночные температуры в понедельник составят 0...-3 °С, во вторник 0...-5 °С, в среду 0...-2 °С.

Тем временем в Татарстане в субботу, 6 мая, ожидается гроза и дождь, передаёт inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Ветер 6—11 м/с, местами до 20 м/с.

Ночью +7...+12 °С, днём до +15 °С.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.