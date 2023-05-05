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Петербург возглавил список популярных направлений для патриотического туризма на майские праздники

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Санкт-Петербург вошёл в топ-10 направлений для патриотического туризма на майские праздники.
Петербург возглавил список популярных направлений для патриотического туризма на майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на данные аналитиков Tvil.ru.

Тула занимает восьмое место. В список также попали Москва, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Ярославль, Краснодар и Севастополь.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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