В Самарской области предупредили о грозах 6 мая
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Об этом сообщает volga.news со ссылкой на Приволжское УГМС.
Температура воздуха составит +8...+13 °С ночью, +20...+25 °С днём.
В воскресенье, 7 мая, также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. Ночью +5...+10 °С, днём +10...+15 °С.
Тем временем в Тюменской области к утру 5 мая зафиксировано десять лесных пожаров, включая пять локализованных, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на Департамент лесного комплекса.
В Тобольской авиазоне объявлена высокая степень пожароопасности. По прогнозу, в субботу к ней присоединится Тюменская авиазона, в воскресенье — Ишимская.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.