Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Самарской области предупредили о грозах 6 мая

Короткая ссылка
В Самарской области в выходные ожидается дождливая погода. В частности, 6 мая будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза.
В Самарской области предупредили о грозах 6 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / 500px

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на Приволжское УГМС.

Температура воздуха составит +8...+13 °С ночью, +20...+25 °С днём.

В воскресенье, 7 мая, также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. Ночью +5...+10 °С, днём +10...+15 °С.

Тем временем в Тюменской области к утру 5 мая зафиксировано десять лесных пожаров, включая пять локализованных, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на Департамент лесного комплекса.

В Тобольской авиазоне объявлена высокая степень пожароопасности. По прогнозу, в субботу к ней присоединится Тюменская авиазона, в воскресенье — Ишимская.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить