В Самарской области предупредили о грозах 6 мая

В Самарской области в выходные ожидается дождливая погода. В частности, 6 мая будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на Приволжское УГМС.

Температура воздуха составит +8...+13 °С ночью, +20...+25 °С днём.

В воскресенье, 7 мая, также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. Ночью +5...+10 °С, днём +10...+15 °С.

Тем временем в Тюменской области к утру 5 мая зафиксировано десять лесных пожаров, включая пять локализованных, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на Департамент лесного комплекса.

В Тобольской авиазоне объявлена высокая степень пожароопасности. По прогнозу, в субботу к ней присоединится Тюменская авиазона, в воскресенье — Ишимская.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.