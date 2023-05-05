Актриса Кэрри Фишер получила звезду на «Алее славы» в Голливуде

Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи из «Звёздных войн», посмертно удостоилась собственной звезды на голливудской «Алее славы».

По данным NBC News, церемония состоялась 4 мая, в день «Звёздных войн». Среди присутствующих на мероприятии была дочь знаменитой актрисы Билли Лурд, также сыгравшая в нескольких эпизодах киносаги.

Лурд посетила церемонию в платье с принтом принцессы Леи и бросила блёстки на только что открывшуюся звезду имени Кэрри Фишер.

Помимо этого, торжественное мероприятие посетили актёр Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, и поклонники «Звёздных войн», многие из которых были одеты в костюмы героев франшизы.

Ранее сообщалось, что режиссёр Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля.