Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Актриса Кэрри Фишер получила звезду на «Алее славы» в Голливуде

Короткая ссылка
Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи из «Звёздных войн», посмертно удостоилась собственной звезды на голливудской «Алее славы».
Актриса Кэрри Фишер получила звезду на «Алее славы» в Голливуде
  • AP
  • © Chris Pizzello

По данным NBC News, церемония состоялась 4 мая, в день «Звёздных войн». Среди присутствующих на мероприятии была дочь знаменитой актрисы Билли Лурд, также сыгравшая в нескольких эпизодах киносаги.

Лурд посетила церемонию в платье с принтом принцессы Леи и бросила блёстки на только что открывшуюся звезду имени Кэрри Фишер.

Помимо этого, торжественное мероприятие посетили актёр Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, и поклонники «Звёздных войн», многие из которых были одеты в костюмы героев франшизы.

Ранее сообщалось, что режиссёр Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить