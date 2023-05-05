Актриса Кэрри Фишер получила звезду на «Алее славы» в Голливуде
- AP
- © Chris Pizzello
По данным NBC News, церемония состоялась 4 мая, в день «Звёздных войн». Среди присутствующих на мероприятии была дочь знаменитой актрисы Билли Лурд, также сыгравшая в нескольких эпизодах киносаги.
Лурд посетила церемонию в платье с принтом принцессы Леи и бросила блёстки на только что открывшуюся звезду имени Кэрри Фишер.
Помимо этого, торжественное мероприятие посетили актёр Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, и поклонники «Звёздных войн», многие из которых были одеты в костюмы героев франшизы.
Ранее сообщалось, что режиссёр Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля.