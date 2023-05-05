Режиссёр Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Американский режиссёр Дэмьен Шазелл займёт пост председателя жюри основного конкурса на 80-м Венецианском кинофестивале.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Смотр пройдёт с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

Картины Дэмьена Шазелла два раза открывали Венецианский кинофестиваль. Так, в 2016 году смотр начался с фильма режиссёра «Ла-Ла Ленд», главные роли в котором исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг. Мюзикл стал шестикратным лауреатом премии «Оскар», а Шазелл — самым молодым постановщиком, когда-либо получавшим престижную награду. В 2018-м Венецианский фестиваль открыла лента «Человек на Луне».

Возглавлять состав жюри в других программах будет Элис Диоп (премия за лучший дебютный фильм) и Ионас Карпиньяно (конкурс «Горизонты»).

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