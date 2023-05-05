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Россияне назвали Глеба Жеглова и Штирлица идеальными начальниками

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Сервис SuperJob провёл исследование, в ходе которого россияне рассказали, кого из известных героев кино и сериалов они хотели бы видеть в качестве своих начальников.
Россияне назвали Глеба Жеглова и Штирлица идеальными начальниками
  • © Гостелерадио СССР

Возглавили рейтинг Глеб Жеглов из «Места встречи изменить нельзя» и Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны», пишет «Российская газета».

Второе место разделили Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус. На третьем — Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс, Бэтмен, а также Роман Шилов из «Ментовских войн».

В рейтинг также попали Джек Воробей, Джеймс Бонд, Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада», Катерина Тихомирова из «Москвы слезам не верит», Терминатор, Остап Бендер, Альбус Дамблдор и другие.

Ранее директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с «Известиями» объяснил, выгодно ли работнику уходить с работы в мае.

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