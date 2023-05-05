В Москве отремонтируют галерею «На Шаболовке»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что здание столичной галереи «На Шаболовке» 1928 года постройки отремонтируют.

Об этом сообщает «Москва 24».

По словам вице-мэра, принято решение приспособить здание для современного использования.

В помещениях на первом этаже обновят отделку, заменят перегородки и двери. Также специалисты заменят системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции, обновят кровлю.

Как уточняется, галерея «На Шаболовке» носит статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.