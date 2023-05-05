В Москве отремонтируют галерею «На Шаболовке»
Об этом сообщает «Москва 24».
По словам вице-мэра, принято решение приспособить здание для современного использования.
В помещениях на первом этаже обновят отделку, заменят перегородки и двери. Также специалисты заменят системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции, обновят кровлю.
Как уточняется, галерея «На Шаболовке» носит статус объекта культурного наследия регионального значения.
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