Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ветврач Фёдорова посоветовала осматривать собаку после прогулки в период активности клещей

Короткая ссылка
Ветеринарный врач Анна Фёдорова рассказала, что делать, если собаку укусил клещ.
Ветврач Фёдорова посоветовала осматривать собаку после прогулки в период активности клещей
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Hopefitch

Инфекционные заболевания, которые переносят клещи, могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем и стать причиной гибели собаки, рассказала специалист в беседе с «МК в Питере».

Она посоветовала осматривать собаку после каждой прогулки. В случае обнаружения насекомого его нужно аккуратно снять с животного и отнести в лабораторию, а место укуса обработать антисептиком. Ветврач также напомнила, что трогать клеща нужно только в перчатках.

«Не спешите вести собаку в клинику сразу же после снятия клеща. Даже если питомец заразился, первое время анализы этого не покажут и будут ложноотрицательными», — предупредила Фёдорова.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить