Ветврач Фёдорова посоветовала осматривать собаку после прогулки в период активности клещей

Ветеринарный врач Анна Фёдорова рассказала, что делать, если собаку укусил клещ.

Инфекционные заболевания, которые переносят клещи, могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем и стать причиной гибели собаки, рассказала специалист в беседе с «МК в Питере».

Она посоветовала осматривать собаку после каждой прогулки. В случае обнаружения насекомого его нужно аккуратно снять с животного и отнести в лабораторию, а место укуса обработать антисептиком. Ветврач также напомнила, что трогать клеща нужно только в перчатках.

«Не спешите вести собаку в клинику сразу же после снятия клеща. Даже если питомец заразился, первое время анализы этого не покажут и будут ложноотрицательными», — предупредила Фёдорова.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.