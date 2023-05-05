Физик Вибе посоветовал наблюдать полутеневое затмение Луны 5 мая на открытой местности

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что в Москве разглядеть полутеневое затмение Луны 5 мая будет проблематично.

Явление начнётся в 18:14 и завершится в 22:31 по московскому времени.

«В условиях городской застройки велика вероятность, что её (Луну. — RT) не будет видно… Но если найти хорошее место с открытым горизонтом в восточной части неба, то, может быть, что-то удастся разглядеть», — отметил учёный в разговоре с «Москвой 24».

Между тем в Московском планетарии сообщили, что жители Тульской области смогут невооружённым взглядом увидеть полутеневое лунное затмение 5 мая. Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Особенно хорошо явление можно наблюдать с какой-либо возвышенности, уточнили специалисты.

Ранее астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин заявил, что гибридное затмение, которое произошло 20 апреля, является редким астрономическим событием.