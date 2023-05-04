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Актёр Джеки Чан признался, что мечтает сыграть супергероя

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Знаменитый китайский актёр и каскадёр Джеки Чан признался, что мечтает сыграть супергероя и ждёт предложения от какого-нибудь режиссёра на соответствующую роль.
Актёр Джеки Чан признался, что мечтает сыграть супергероя
  • Gettyimages.ru

«Надеюсь, какой-нибудь режиссёр всё же позовёт меня на роль супергероя. Чтобы он ещё использовал маску: надену её и пойду отдыхать минут на 15 или 30, потому что всё остальное — это мультик, спецэффекты. Потом вернусь, сниму маску и сыграю в диалоговой сцене. Блин, это так классно!» — приводит слова Джеки Чана «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что актёры Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской комедии «Соседи сверху».

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