Актёр Джеки Чан признался, что мечтает сыграть супергероя

Знаменитый китайский актёр и каскадёр Джеки Чан признался, что мечтает сыграть супергероя и ждёт предложения от какого-нибудь режиссёра на соответствующую роль.

«Надеюсь, какой-нибудь режиссёр всё же позовёт меня на роль супергероя. Чтобы он ещё использовал маску: надену её и пойду отдыхать минут на 15 или 30, потому что всё остальное — это мультик, спецэффекты. Потом вернусь, сниму маску и сыграю в диалоговой сцене. Блин, это так классно!» — приводит слова Джеки Чана «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что актёры Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской комедии «Соседи сверху».