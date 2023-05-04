Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской комедии «Соседи сверху»
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Как сообщает Deadline, режиссёрами нового проекта выступят Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис. Адаптацией сценария занимаются Рашида Джонс и Уилл Маккормак.
По сюжету супруги Анджела (Эми Адамс) и Джо (Пол Радд) устали в браке за 15 лет и решили оживить свои отношения. Для этого они приглашают на ужин соседей Кэйлу (Тесса Томпсон) и её возлюбленного Шейна. Посиделки превращаются в сеанс психотерапии, после которого Джо и Анджела получают приглашение на секс-вечеринку, которую организуют Шейн и Кэйла.
Дата премьеры картины пока неизвестна.
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