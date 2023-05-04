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Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской комедии «Соседи сверху»

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Актёры Эми Адамс, Тесса Томпсон и Пол Радд подписали контракт на съёмки в фильме «Приглашение» (The Invite), ремейке испанской комедии «Соседи сверху» 2020 года.
Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской комедии «Соседи сверху»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Deadline, режиссёрами нового проекта выступят Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис. Адаптацией сценария занимаются Рашида Джонс и Уилл Маккормак.

По сюжету супруги Анджела (Эми Адамс) и Джо (Пол Радд) устали в браке за 15 лет и решили оживить свои отношения. Для этого они приглашают на ужин соседей Кэйлу (Тесса Томпсон) и её возлюбленного Шейна. Посиделки превращаются в сеанс психотерапии, после которого Джо и Анджела получают приглашение на секс-вечеринку, которую организуют Шейн и Кэйла.

Дата премьеры картины пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что актёр Джефф Бриджес заявил о готовности сняться в продолжении «Большого Лебовского». 

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