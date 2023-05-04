В Новосибирской области пройдёт акция «Огни памяти»

В Новосибирской области рассказали о программе культурных мероприятий в честь Дня Победы, которые будут проходить под девизом «Мы помним! Мы вместе».

Об этом сообщает «Сиб.фм».

Запланированы тематические выставки, спектакли, концерты, кинопоказы и музыкальные гостиные.

В частности, 8 мая пройдёт церемония «Огни памяти», а 9 мая для ветеранов организуют адресные поздравления от творческих «фронтовых бригад».

Также стало известно, что в Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы», передаёт sovainfo.ru. Он украшен фотографиями героев Великой Отечественной войны. В таком формате автобус будет курсировать по городу до конца майских праздников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.