В Новосибирской области пройдёт акция «Огни памяти»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Сиб.фм».
Запланированы тематические выставки, спектакли, концерты, кинопоказы и музыкальные гостиные.
В частности, 8 мая пройдёт церемония «Огни памяти», а 9 мая для ветеранов организуют адресные поздравления от творческих «фронтовых бригад».
Также стало известно, что в Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы», передаёт sovainfo.ru. Он украшен фотографиями героев Великой Отечественной войны. В таком формате автобус будет курсировать по городу до конца майских праздников.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.