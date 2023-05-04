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Врач Тихонова призвала не хранить испорченные продукты в холодильнике

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Врач, эксперт по эпидемиологии «Инвитро» Дарья Тихонова заявила, что хранить испорченные продукты в холодильнике рядом с едой, пригодной в пищу, может быть опасно.
Врач Тихонова призвала не хранить испорченные продукты в холодильнике
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она пояснила, что речь идёт о риске заболеть острой кишечной инфекцией.

Как отметила Тихонова, важно соблюдать режим хранения и сроки годности продуктов, регулярно осматривать их на наличие плесени.

Также рекомендуется регулярно мыть холодильник.

«Плесневые грибы в процессе жизнедеятельности выделяют микотоксины, которые могут нанести существенный вред здоровью человека», — заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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