Врач Тихонова призвала не хранить испорченные продукты в холодильнике
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В беседе с газетой «Известия» она пояснила, что речь идёт о риске заболеть острой кишечной инфекцией.
Как отметила Тихонова, важно соблюдать режим хранения и сроки годности продуктов, регулярно осматривать их на наличие плесени.
Также рекомендуется регулярно мыть холодильник.
«Плесневые грибы в процессе жизнедеятельности выделяют микотоксины, которые могут нанести существенный вред здоровью человека», — заключила эксперт.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.