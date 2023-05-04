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Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области с 4 мая

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В Курганской области ожидается аномально жаркая погода с четверга, 4 мая. Она продлится до 8 мая.
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области с 4 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

«С 4 по 8 мая по Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более», — заявили синоптики.

Температура воздуха 5 и 6 мая может составить до +27 °С.

Тем временем в Тюменской области установилась сухая и ветреная погода. Жителям запретили посещать леса, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона. Также под запретом разведение открытого огня.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал похолодание в столичном регионе.

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