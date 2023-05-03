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Синоптик Тишковец посоветовал пока не рассчитывать на устойчивое летнее тепло в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал похолодание в столичном регионе.
Синоптик Тишковец посоветовал пока не рассчитывать на устойчивое летнее тепло в Москве
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что с четверга, 4 мая, в Москву начнёт прорываться северо-западный холодный фронт, сопровождаемый облаками, ливневыми дождями и началом вторжения полярного воздуха.

«Если ночью будет +3...+8 °С, пока ещё без осадков, то с приходом дождей температура не поднимется выше + 8...+13 °С. В последующие дни тыловая часть циклона будет тащить всё новые порции полярного воздуха, из-за чего температура опустится ниже положенной климатической нормы», — сказал Тишковец.

По его словам, ночью температура будет стремиться к значениям около 0 °С с вероятностью заморозков до -1...-3 °С.

«В третьей декаде месяца температура +20 °С снова будет чередоваться с волнами холода. Так что рассчитывать на устойчивое летнее тепло не стоит», — добавил синоптик.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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