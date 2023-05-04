В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым

В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щёлкове началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым.

Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с модельером пришли многие известные артисты, среди которых российский стилист, телеведущий Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина и другие.

Как уточняет Nation News, после церемонии прощания модельера похоронят на Жегаловском кладбище.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера.

Ранее сообщалось о смерти российского дизайнера Валентина Юдашкина.