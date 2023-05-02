Путин выразил соболезнования родным модельера Зайцева

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Зайцев сделал многое для развития отечественной индустрии моды.

Ранее сообщалось о смерти модельера Вячеслава Зайцева в возрасте 85 лет.

Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала Зайцева «очень знаковой фигурой» в истории русской моды.