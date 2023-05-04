В Камчатском крае произошло два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2

Два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 произошли в четверг в Камчатском крае, сообщает региональное управление МЧС.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Первое землетрясение произошло на глубине 18 км. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 122 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

Второе землетрясение произошло на глубине 3 км. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 114 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

1 мая Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у островов японского архипелага Рюкю.

2 мая в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что на вулкане Шивелуч в Камчатском крае на протяжении нескольких дней наблюдается рой землетрясений и растёт новый лавовый купол.