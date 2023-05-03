Нутрициолог Арзамасцев назвал огурцы хорошим источником полезной клетчатки
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«Вода налаживает густоту крови и поддерживает все процессы в организме. Но не каждый пожилой человек пьёт достаточное количество жидкости. Огурцы помогают бороться с этой проблемой. Не каждый выпьет стакан воды, но если человек любит огурцы, то он может какое-то количество жидкости ими заменить», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, огурцы также являются хорошим источником полезной клетчатки.
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