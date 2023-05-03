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Учреждения культуры Тульской области подготовили мероприятия в честь Дня Победы

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Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут во всех учреждениях культуры Тульской области, об этом на брифинге рассказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина.
Учреждения культуры Тульской области подготовили мероприятия в честь Дня Победы
  • РИА Новости

Также, по словам министра, 5 мая в регионе пройдёт акция «Поезда Памяти», сообщает Тульская служба новостей.

На сцене Тульского драмтеатра состоится спектакль «На всю оставшуюся жизнь», а в филармонии пройдёт концерт «Аккорд Победы».

Наряду с этим стало известно, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Ленинградской области, получат выплаты ко Дню Победы, — соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на областную администрацию.

По его словам, выплаты получат более 68 тыс. жителей Ленобласти.

Ранее заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин сообщил, что в республиканских учреждениях культуры состоится свыше 350 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

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