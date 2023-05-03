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Фильм «Джон Уик 4» будет доступен онлайн в мае

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Четвёртая часть франшизы «Джон Уик» выйдет на онлайн-площадках 23 мая.
Фильм «Джон Уик 4» будет доступен онлайн в мае
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Collider.

Мировая премьера боевика Чада Стахелски состоялась 13 марта 2023 года. В России картина вышла 23 марта.

За первые выходные в России лента заработала более 300 млн рублей. Общие сборы составляют 825 млн рублей.

В четвёртой части главный герой, роль которого исполняет Киану Ривз, находит способ победить Правление Кланов. Но чтобы освободиться, ему необходимо одолеть нового могущественного врага.

Ранее стало известно, что «Человек-паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным голливудским анимационным проектом.

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