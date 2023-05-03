Фильм «Джон Уик 4» будет доступен онлайн в мае
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Об этом сообщает Collider.
Мировая премьера боевика Чада Стахелски состоялась 13 марта 2023 года. В России картина вышла 23 марта.
За первые выходные в России лента заработала более 300 млн рублей. Общие сборы составляют 825 млн рублей.
В четвёртой части главный герой, роль которого исполняет Киану Ривз, находит способ победить Правление Кланов. Но чтобы освободиться, ему необходимо одолеть нового могущественного врага.
Ранее стало известно, что «Человек-паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным голливудским анимационным проектом.