«Человек-паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным голливудским анимационным проектом
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Хронометраж ленты составит 2 часа 20 минут. Столько времени потребуется на путешествие главного героя вместе с Гвен Стейси по разным вселенным, где он встретит другие вариации Человека-паука. Кроме того, помимо супергероев, Моралес столкнётся и с суперзлодеями.
Приквел ленты — «Человек-паук: Через вселенные» — длился чуть менее двух часов.
Продолжение серии выйдет в мировой прокат 2 июня.
Ранее в сети опубликовали тизер второй части «Дюны».