«Человек-паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным голливудским анимационным проектом

Картина «Человек паук: Паутина вселенных» о Майлзе Моралесе станет самым длинным анимационным проектом Голливуда.

Хронометраж ленты составит 2 часа 20 минут. Столько времени потребуется на путешествие главного героя вместе с Гвен Стейси по разным вселенным, где он встретит другие вариации Человека-паука. Кроме того, помимо супергероев, Моралес столкнётся и с суперзлодеями.

Приквел ленты — «Человек-паук: Через вселенные» — длился чуть менее двух часов.

Продолжение серии выйдет в мировой прокат 2 июня.

Ранее в сети опубликовали тизер второй части «Дюны».