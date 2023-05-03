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«Человек-паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным голливудским анимационным проектом

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Картина «Человек паук: Паутина вселенных» о Майлзе Моралесе станет самым длинным анимационным проектом Голливуда.
«Человек-паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным голливудским анимационным проектом
  • Gettyimages.ru

Хронометраж ленты составит 2 часа 20 минут. Столько времени потребуется на путешествие главного героя вместе с Гвен Стейси по разным вселенным, где он встретит другие вариации Человека-паука. Кроме того, помимо супергероев, Моралес столкнётся и с суперзлодеями.

Приквел ленты — «Человек-паук: Через вселенные» — длился чуть менее двух часов.

Продолжение серии выйдет в мировой прокат 2 июня.

Ранее в сети опубликовали тизер второй части «Дюны».

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