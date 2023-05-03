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В сети опубликовали тизер второй части «Дюны»

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Кинокомпания Warner Bros. выпустила тизер второй части фильма «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва.
В сети опубликовали тизер второй части «Дюны»
  • Gettyimages.ru

Видео опубликовано на YouTube.

В ролике зрители могут увидеть несколько героев предстоящей киноленты, в том числе и антагониста фильма, роль которого исполняет Остин Батлер.

Сюжет второй части «Дюны», основанный на одноимённом романе Фрэнка Герберта, сфокусирован на приключениях Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) после объединения с фрименами ради мести заговорщикам, которые уничтожили его семью.

Премьера фильма «Дюна 2» запланирована на 1 ноября 2023 года. Первая часть франшизы вышла в сентябре 2021-го.

Ранее в сети вышел тизер сериала Николая Хомерики «Спасти единственного сына». 

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