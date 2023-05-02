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Профессор Красуцкий посоветовал не собирать неизвестные грибы

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Доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Борис Красуцкий дал советы по сбору грибов.
Профессор Красуцкий посоветовал не собирать неизвестные грибы
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«В Челябинской области не так много ядовитых, опасных для человека грибов. Встречаются они довольно редко. Необходимо хорошо знать по внешним признакам съедобные грибы и избегать неизвестные», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, симптомы отравления грибами могут быть разными, они сопровождаются головной болью, головокружением, тошнотой, нарушением двигательных функций.

Ранее в Рослесинфорге рассказали, в каких регионах страны особенно много грибов, ягод и орехов.

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