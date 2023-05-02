Профессор Красуцкий посоветовал не собирать неизвестные грибы

Доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Борис Красуцкий дал советы по сбору грибов.

«В Челябинской области не так много ядовитых, опасных для человека грибов. Встречаются они довольно редко. Необходимо хорошо знать по внешним признакам съедобные грибы и избегать неизвестные», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, симптомы отравления грибами могут быть разными, они сопровождаются головной болью, головокружением, тошнотой, нарушением двигательных функций.

Ранее в Рослесинфорге рассказали, в каких регионах страны особенно много грибов, ягод и орехов.